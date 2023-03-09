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В Італії військового хочуть довічно ув’язнити за шпигунство на користь Росії

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Італія, Четвер 09 березня 2023 16:30
В Італії військового хочуть довічно ув’язнити за шпигунство на користь Росії Фото: В Італії військового хочуть довічно ув’язнити за шпигунство на користь Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Італії зажадали довічне ув'язнення для обвинуваченого у шпигунстві на користь Росії військовослужбовця Вальтера Біота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Італії, яку приводить Corriere della Sera.

Обвинувачення вважає, що провину Біота доведено. Капітан фрегата перебуває під вартою з 2021 року. Він передав російському чиновнику конфіденційну документацію на суму у 5 тисяч євро.

Під час затримання було виявлені носій даних та коробка з готівкою. Біот звинувачується військовою прокуратурою в розголошенні секретної інформації з метою сприяння шпигунству, передачі конфіденційної інформації та проведення зйомки з метою шпигунства.

Одночасно процес проти військовослужбовця, який з моменту арешту перебуває у в'язниці, веде цивільний суд за звинуваченнями у шпигунстві, розкритті державної таємниці та корупції.

Нагадаємо, що Стокгольмський окружний суд Швеції виніс вирок двом братам, які протягом 10 років шпигували на користь Росії.

Президент РФ Володимир Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербовку шпигунів у Великій Британії, щоб "посіяти хаос" у країні.

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