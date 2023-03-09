В Италии военного хотят пожизненно заключить в тюрьму за шпионаж в пользу России

В Италии потребовали пожизненное заключение для обвиняемого в шпионаже в пользу России военнослужащего Вальтера Биота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Италии, которое приводит Corriere della Sera.

Обвинение считает, что вина Биота доказана. Капитан фрегата находится под стражей с 2021 года. Он передал российскому чиновнику конфиденциальную документацию на сумму 5 тысяч евро.

При задержании были обнаружены носитель данных и коробка с наличными. Биот обвиняется военной прокуратурой в разглашении секретной информации в целях содействия шпионажу, передачи конфиденциальной информации и проведения съемки в целях шпионажа.

Одновременно процесс против военнослужащего, который с момента ареста находится в тюрьме, ведет гражданский суд по обвинениям в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции.