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В Италии военного хотят пожизненно заключить в тюрьму за шпионаж в пользу России

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Италия, Четверг 09 марта 2023 16:30
В Италии военного хотят пожизненно заключить в тюрьму за шпионаж в пользу России Фото: В Италии военного хотят пожизненно заключить в тюрьму за шпионаж в пользу России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Италии потребовали пожизненное заключение для обвиняемого в шпионаже в пользу России военнослужащего Вальтера Биота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Италии, которое приводит Corriere della Sera.

Обвинение считает, что вина Биота доказана. Капитан фрегата находится под стражей с 2021 года. Он передал российскому чиновнику конфиденциальную документацию на сумму 5 тысяч евро.

При задержании были обнаружены носитель данных и коробка с наличными. Биот обвиняется военной прокуратурой в разглашении секретной информации в целях содействия шпионажу, передачи конфиденциальной информации и проведения съемки в целях шпионажа.

Одновременно процесс против военнослужащего, который с момента ареста находится в тюрьме, ведет гражданский суд по обвинениям в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции.

Напомним, что Стокгольмский окружной суд Швеции вынес приговор двум братьям, которые в течение 10 лет шпионили в пользу России.

Президент РФ Владимир Путин приказал российским спецслужбам активизировать вербовку шпионов в Великобритании, чтобы "посеять хаос" в стране.

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