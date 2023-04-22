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В Италии выступили за переговоры между Украиной и РФ. Китай видят посредником

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Рим, Суббота 22 апреля 2023 13:59
В Италии выступили за переговоры между Украиной и РФ. Китай видят посредником Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Для того чтобы остановить конфликт, необходимо попытаться посадить Украину и РФ за стол переговоров. Посредником в этих переговорах может стать Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.

По его словам, Италия в контексте войны в Украине двигается двумя основными направлениями.

"Первый - это помощь: мы должны гарантировать Украине право защищаться. Но с другой стороны существует постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира. Потому что сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", - считает Крозетто.

Он заявил, что надеется на большую роль Европы в попытке "подлить воду в огонь".

"Все отлично подливают бензина в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, потеряла ее", - сказал Крозетто.

По его мнению, для установления мира "требуется другой собеседник".

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - добавил Крозетто.

В свою очередь он отметил, что для российского диктатора Владимира Путина в войне человеческий ресурс и время не имеют никакого значения.

"Путин живет в условиях, когда мертвые 100 000 или 300 000 и время в 1-3 года не проблема. Для Запада актуальным фактором является время, жертвы и общественное мнение. Сталкиваются два совершенно разных мира", - акцентировал министр.

Напомним, как недавно заявили в США переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией на данный момент невозможны. Поскольку Москва еще не готова к конструктивному диалогу.

Добавим, ранее в Офисе президента Украины высказались о возможности переговоров с Россией, напомнив о ключевой детали.

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