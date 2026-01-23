В Італії відповіли Зеленському: Європа гарантувала незалежність України
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відповів на критику українського лідера Володимира Зеленського на адресу ЄС. Він наголосив, що "Європа гарантувала незалежність України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Таяні виданню Il Giornale.
Коментуючи виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Таяні дорікнув йому у невдячності за підтримку з боку ЄС,
"Мені здається, що він не дуже щедрий стосовно Європи", - зазначив глава італійського МЗС.
Крім того, він зазначив, що Європа зробила все можливе для збереження української незалежності.
"Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни", - йдеться у заяві Таяні.
Що передувало
Під час свого виступу в Давосі Зеленський заявив, що сьогодні ЄС покладається лише на віру, що "НАТО спрацює, якщо буде загроза".
Український лідер зазначив, що Європі потрібні об'єднані збройні сили для захисту і вона має знати, як себе захистити. Він також сказав, що ЄС не витрачав на оборону достатньої кількості грошей, поки "Америка не натиснула на Європу".
Зеленський також підкреслив, що "НАТО існує завдяки вірі, що США будуть діяти", а також поставив питання, хто відповість у випадку, якщо російський диктатор вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна здатна допомогти НАТО топити кораблі РФ біля Гренландії. За його словами, вони тонутимуть там "точно так само, як тонуть біля Криму".
Крім того, Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні, оскільки говорить з Володимиром Путіним на рівних.
Український лідер також сказав, що США набагато сильніші за РФ. За його словами, американська армія набагато сильніша за російську завдяки досвіду війни України.