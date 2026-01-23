В Італії відповіли Зеленському: Європа гарантувала незалежність України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відповів на критику українського лідера Володимира Зеленського на адресу ЄС. Він наголосив, що "Європа гарантувала незалежність України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Таяні виданню Il Giornale .

Коментуючи виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Таяні дорікнув йому у невдячності за підтримку з боку ЄС,

"Мені здається, що він не дуже щедрий стосовно Європи", - зазначив глава італійського МЗС.

Крім того, він зазначив, що Європа зробила все можливе для збереження української незалежності.

"Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни", - йдеться у заяві Таяні.