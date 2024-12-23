В Італії уряд підтримав продовження постачання зброї Україні

Допомога від Італії

Нагадаємо, Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Влада Італії вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Також 16 грудня стало відомо, що уряд Італії схвалив уже 10-й пакет військової допомоги Україні.

Примітно, що конкретний список озброєнь, які Італія надасть Україні в рамках нового пакета допомоги, залишається конфіденційним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.