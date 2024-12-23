В Италии правительство поддержало продление поставок оружия Украине

Помощь от Италии

Напомним, Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Власти Италии уже несколько раз продлевали разрешение на поставки Украине военной помощи.

Также 16 декабря стало известно, что правительство Италии одобрило уже 10-й пакет военной помощи Украине.

Примечательно, что конкретный список вооружений, которые Италия предоставит Украине в рамках нового пакета помощи, остается конфиденциальным.

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