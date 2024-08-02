В Італії стався землетрус

На півдні Італії стався землетрус, сила якого склала близько 5,0 балів за шкалою Ріхтера. Коливання земної поверхні відбулося в регіоні Калабрія вчора пізно ввечері 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними моніторингових груп, землетрус відчувався на великій території. Разом з не надходило повідомлень про серйозні руйнування.

Як розповіли в прес-службі італійської пожежної служби, вони не отримували жодної інформації щодо пошкодження чи прохань про допомогу внаслідок землетрусу.

Крім того, не було відповідних заяв щодо руйнувань або постраждалих і від Агентства цивільного захисту Італії.

В Національному інституті геофізики та вулканології Італії (INGV) розповіли, що епіцентр підземних поштовхів був неподалік від міста Козенца в регіоні Калабрія і стався о 21:43 за місцевим часом.

Італійські спеціалісти надали землетрусу магнітуду 5,0.

Разом з тим у німецькому науково-дослідному центрі геонаук (GFZ) оцінили його у 4,6 бали, хоча спочатку давали 5,3 бала.

Землетрус стався в італійському регіоні Калабрія (фото: скрін карти google.com/maps)

Землетруси в Італії

Варто зазначити, що землетруси - не рідке явище для центральної та південної Італії.

Так, нагадаємо, що у 2016 році внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 в центральній Італії загинули близько 300 людей, а також була знищена більша частина гірського міста Аматріче.

У серпні 2020 року на півночі Італії зафіксували землетрус магнітудою 4,2, і він відчувався в далеко віддалених містах, таких як Мілан, Болонья та Генуя.

А на початку листопада 2-22-го стався землетрус магнітудою 5,7 біля узбережжя центральної частини Італії неподалік міста Ріміні.