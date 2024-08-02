ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Италии произошло землетрясение

Пятница 02 августа 2024 04:02
UA EN RU
В Италии произошло землетрясение Фото: на юге Италии произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На юге Италии произошло землетрясение, сила которого составила около 5,0 баллов по шкале Рихтера. Колебания земной поверхности произошло в регионе Калабрия вчера поздно вечером 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным мониторинговых групп, землетрясение ощущалось на обширной территории. Вместе с тем не поступало сообщений о серьезных разрушениях.

Как рассказали в пресс-службе итальянской пожарной службы, они не получали никакой информации о повреждении или просьбах о помощи в результате землетрясения.

Кроме того, не было соответствующих заявлений по поводу разрушений или пострадавших и от Агентства гражданской защиты Италии.

В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV) рассказали, что эпицентр подземных толчков был недалеко от города Козенца в регионе Калабрия и произошел в 21:43 по местному времени.

Итальянские специалисты предоставили землетрясению магнитуду 5,0.

Вместе с тем в немецком научно-исследовательском центре геонаук (GFZ) оценили его в 4,6 балла, хотя первоначально давали 5,3 балла.

Следует отметить, что землетрясения – не редкое явление для центральной и южной Италии.

Так, напомним, что в 2016 году в результате землетрясения магнитудой 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек, а также была уничтожена большая часть горного города Аматриче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Землетрясение в Италии
NEWS
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке