В Італії скасували проведення скандальної виставки про "розквіт" Маріуполя, - МЗС

Чиновник зазначив, що влада італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про "розквіт" Маріуполя, який перебуває під російською окупацією з весни 2022 року.

"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - наголосив речник.

У МЗС також закликали інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій.

"Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - зауважив Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що в Італії у місті Модена хочуть провести пропагандистську виставку, присвячену "розквіту" Маріуполя під час російської окупації.

У ході заходу був запланований виступ італійського журналіста Андреа Лучіді, котрий знімав пропагандистські сюжети. А сам захід організують прихильники РФ. У його ході хоче виступити генконсул країни-агресора.

У МЗС України 5 січня повідомили, що посольство надіслало Італії запит на скасування скандальної виставки про те, як "відновлюють" тимчасово окупований росіянами Маріуполь.