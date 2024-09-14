В Італії розвішали сотні проросійських плакатів проти підтримки України (фото)

В Італії цього літа розвісили сотні проросійських плакатів. На них закликали припинити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У декількох містах Італії з'явилися плакати, на яких зображено рукостискання італійського та російського прапорів. Плакати містили написи "Росія нам не ворог" та "Припиніть витрачати гроші на зброю для України та Ізраїлю. Ми прагнемо миру і відкидаємо війну."

cnn.com

Такі плакати з'явилися вперше на півночі Італії у червні, а потім їх помітили у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південної Калабрії.

Відповідальність за ці плакати взяла на себе група Sovranita Popolare. Вони були профінансовані організаціями, які були створені на знак протесту проти карантину в Італії через COVID-19.

У посольстві України в Римі невдоволені ситуацією і закликали переглянути дозвіл на такі плакати.

"Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті", - написали дипломати у соцмережах.

CNN зазначає, що у різних містах по-різному відреагували на появу білбордів. У деяких містах їх зняла місцева влада, а в інших їх залишили до закінчення терміну оплати.

У Римі мерія висловила невдоволення плакатами через те, що на них були зображені назва міста та офіційний символ. Місцевій поліції та рекламній компанії, що володіє білбордами в місті, наказали зняти такі плакати.