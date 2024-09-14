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В Италии развесили сотни пророссийских плакатов против поддержки Украины (фото)

Рим, Суббота 14 сентября 2024 11:23
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В Италии развесили сотни пророссийских плакатов против поддержки Украины (фото) Фото: в Италии развесили сотни пророссийских плакатов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Италии этим летом развесили сотни пророссийских плакатов. На них призвали прекратить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В нескольких городах Италии появились плакаты, на которых изображены рукопожатия итальянского и российского флагов. Плакаты содержали надписи "Россия нам не враг" и "Прекратите тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. Мы стремимся к миру и отвергаем войну."

В Италии развесили сотни пророссийских плакатов против поддержки Украины (фото)

cnn.com

Такие плакаты появились впервые на севере Италии в июне, а затем были замечены в Вероне, Модене, Парме, Пизе и нескольких городах южной Калабрии.

Ответственность за эти плакаты взяла группа Sovranita Popolare. Они были профинансированы организациями, созданными в знак протеста против карантина в Италии через COVID-19.

В посольстве Украины в Риме недовольны ситуацией и призвали пересмотреть разрешение на такие плакаты.

"Мы глубоко озабочены дерзостью российской пропаганды в Вечном городе", - написали дипломаты в соцсетях.

CNN отмечает, что в разных городах по-разному отреагировали на появление билбордов. В некоторых городах их сняли местные власти, а в других их оставили до истечения срока оплаты.

В Риме мэрия выразила недовольство плакатами из-за того, что на них было изображено название города и официальный символ. Местной полиции и рекламной компании, владеющей билбордами в городе, приказали снять такие плакаты.

ИПСО России

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщало, что оккупанты готовят информационные спецоперации против Украины. В частности, пропаганда должна была распространяться в странах ЕС, поддерживающих Украину.

Также украинцев предупредили об ИПСО россиян по поводу предстоящего отопительного сезона. Российская пропаганда планирует информационную кампанию "Черная зима".

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