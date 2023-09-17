В Італії розбився винищувач: загинула 5-річна дитина

Катастрофа сталася близько 15:30 за київським часом: літак втратив висоту, а потім впав на землю, врізавшись в кілька автомобілів. Пілот встиг катапльтуватися в останній момент.

В одній з машин знаходилась сім'я. 5-річна дівчинка загинула, а її старший 12-річний брат отримав серйозні опіки та був ушпиталений. Батько і мати дітей також направлені на лікування.

За словами пілота, можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха в двигун літака, триває розслідування.

Авіатрощі у світі

В липні цього року під час гасіння масштабних лісових пожеж на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак.

А тижнем раніше авіатроща відбулась у Польщі - там літак Cessna впав на ангар із людьми. Унаслідок події загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Раніше поблизу Пон-де-Мартель у горах Швейцарії розбився туристичний літак з пасажирами на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули люди.

Також, 20 травня, на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час показового польоту. Пілот встиг катапультуватись. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.

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