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В Італії на рік продовжили рішення, що дозволяє надавати військову допомогу Україні

Архівне фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кабмін Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року.

Про це заявило Міністерство оборони Італії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дає змогу країні продовжувати постачати в Україну засоби, матеріали та обладнання до кінця 2024 року для підтримки її військових зусиль проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поставки включатимуть зброю, генератори і все необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззбройного цивільного населення.

У Міноборони додали, що уряд попросить парламент Італії підтримати це рішення.

Допомога від Італії

Востаннє Італія повідомляла, що готує новий пакет військової допомоги для України в травні. Це постачання озброєння мало стати сьомим за рахунком.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

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