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В Италии на год продлили решение, позволяющее оказывать военную помощь Украине

Архивное фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабмин Италии принял постановление, которое позволяет стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года.

Об этом заявило Министерство обороны Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Кабинет министров Италии принял постановление, которое позволяет стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки ее военных усилий против России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки будут включать оружие, генераторы и все необходимое для поддержки военных операций по защите безоружного гражданского населения.

В Минобороны добавили, что правительство попросит парламент Италии поддержать это решение.

Помощь от Италии

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.

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