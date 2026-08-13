В Італії пролунав вибух на заводі боєприпасів, який співпрацює з Україною

Інцидент трапився у четвер, 13 серпня, в місті Коллеферро, що розташоване на південь від італійської столиці. Пожежа та вибух сталися на території колишнього заводу Simmel Difesa, який зараз належить компанії KNDS Ammo Italy.

Вибух стався безпосередньо в цеху пресування пороху. За словами місцевих жителів, спочатку пролунав гучний вибух, після чого на підприємстві спрацювала тривожна сигналізація.

На місце події одразу прибули кілька пожежних команд. Проте через загрозу повторних детонацій та високу небезпеку рятувальники тимчасово не можуть приступити до гасіння вогню. Причини вибуху наразі з'ясовує слідство.

На заводі виробляють боєприпаси середнього та великого калібру для наземної та морської оборони, а також тверде паливо для аерокосмічних ракет-носіїв.

Варто зазначити, що KNDS Ammo Italy входить до складу європейської оборонної групи KNDS, яке співпрацює з Україною у сфері виробництва боєприпасів та постачанні озброєння.

Італійська дочірня компанія групи постачає боєприпаси до понад 40 країн. У KNDS є підтверджені поставки озброєння та боєприпасів до України, але це не означає, що саме KNDS Ammo Italy є постачальником.

Нагадаємо, Євросоюз закликав країни-члени якомога швидше передати Україні ракети для зенітних комплексів Patriot із власних запасів.