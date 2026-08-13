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В Италии прогремел взрыв на заводе боеприпасов, который сотрудничает с Украиной

20:45 13.08.2026 Чт
2 мин
Взрыв произошел в цехе прессования пороха, после чего вспыхнул пожар
aimg Валерий Ульяненко
Фото: итальянская полиция (Getty Images)

На крупном заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима произошел пожар и раздался взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Инцидент произошел в четверг, 13 августа, в городе Коллеферро, расположенном к югу от итальянской столицы. Пожар и взрыв произошли на территории бывшего завода Simmel Difesa, который сейчас принадлежит компании KNDS Ammo Italy.

Взрыв произошел непосредственно в цехе прессования пороха. По словам местных жителей, сначала раздался громкий взрыв, после чего на предприятии сработала тревожная сигнализация.

На место происшествия сразу прибыли несколько пожарных команд. Однако из-за угрозы повторных детонаций и высокой опасности спасатели временно не могут приступить к тушению огня. Причины взрыва выясняет следствие.

На заводе производится боеприпасы среднего и крупного калибра для наземной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмических ракет-носителей.

Стоит отметить, что KNDS Ammo Italy входит в состав европейской оборонной группы KNDS, которая сотрудничает с Украиной в сфере производства боеприпасов и поставок вооружений.

Итальянская дочерняя компания группы поставляет боеприпасы более чем в 40 стран. KNDS подтверждает поставки вооружения и боеприпасов в Украину, но это не означает, что именно KNDS Ammo Italy является поставщиком.

Напомним, Евросоюз призвал страны-члены как можно скорее передать Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot по собственным запасам.

Отметим, Польша рассматривает возможность предоставления Украине новой партии ракет для систем ПВО Patriot. Соответствующее решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Ранее Politico сообщало, что европейские государства почти исчерпали запасы ракет для Patriot, которые могут передать Украине. Из-за дефицита боеприпасов Киеву фактически приходится бороться за каждый перехватчик.

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