В Италии прогремел взрыв на заводе боеприпасов, который сотрудничает с Украиной

Инцидент произошел в четверг, 13 августа, в городе Коллеферро, расположенном к югу от итальянской столицы. Пожар и взрыв произошли на территории бывшего завода Simmel Difesa, который сейчас принадлежит компании KNDS Ammo Italy.

Взрыв произошел непосредственно в цехе прессования пороха. По словам местных жителей, сначала раздался громкий взрыв, после чего на предприятии сработала тревожная сигнализация.

На место происшествия сразу прибыли несколько пожарных команд. Однако из-за угрозы повторных детонаций и высокой опасности спасатели временно не могут приступить к тушению огня. Причины взрыва выясняет следствие.

На заводе производится боеприпасы среднего и крупного калибра для наземной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмических ракет-носителей.

Стоит отметить, что KNDS Ammo Italy входит в состав европейской оборонной группы KNDS, которая сотрудничает с Украиной в сфере производства боеприпасов и поставок вооружений.

Итальянская дочерняя компания группы поставляет боеприпасы более чем в 40 стран. KNDS подтверждает поставки вооружения и боеприпасов в Украину, но это не означает, что именно KNDS Ammo Italy является поставщиком.

Напомним, Евросоюз призвал страны-члены как можно скорее передать Украине ракеты для зенитных комплексов Patriot по собственным запасам.