UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Італії поліція розшукує російського олігарха і його яхту

Фото: в Італії розшукують Дмитра Мазепіна і його яхту Aldabra (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Італійська поліція розшукує російського під санкційного олігарха Дмитра Мазепіна та його яхту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначили у поліції, сам Мазепін подав заявку на оренду приморської вілли у тосканському курортному містечку Форте-дей-Мармі. А от його яхта зникла ще влітку 2022 року з порту Савони на Лігурійській Рив'єрі, де мала б базуватись.

При цьому вияснилось, що 22-ох метрової супер'яхти "Aldabra" також немає і в порту Сардинії, де та була зареєстрована. Попередньо, росіянин міг вивезти її за межі Італії, орієнтовно - до Тунісу.

Вартість яхти оцінюють в суму від 700 тисяч до одного мільйона євро. В березні 2022 року її конфіскували. Це трапилося після того, як Росія напала на Україну. Тоді олігарх потрапив під дію санкцій. Яхта була пришвартована в порту Ольбії. Однак за декілька годин до того, як вдалось довести що її власник російський багач - вона зникла.

Відзначимо, що це перший випадок в Італії, коли росіянину вдалось уникнути санкції ЄС маючи заморожені активи в країні. У поліції підозрюють, що сам Мазепін міг повернутись до Росії.

Його статки як мільярдера, власника компанії з виробництва мінеральних добрив - оцінюються в понад 800 мільйонів доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з хорватського порту викрали "заморожену" яхту підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова. Пізніше її виявили у Туреччині.

Нагадаємо, в Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд гривень. Зокрема, в українських портах знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІталіяяхтаСанкції проти Росії