В Италии полиция разыскивает российского олигарха и его яхту

Как отметили в полиции, сам Мазепин подал заявку на аренду приморской виллы в тосканском курортном городке Форте-дей-Марми. А вот его яхта исчезла еще летом 2022 года из порта Савоны на Лигурийской Ривьере, где должна была базироваться.

При этом выяснилось, что 22-метровой суперяхты "Aldabra" также нет и в порту Сардинии, где та была зарегистрирована. Предварительно, россиянин мог вывезти ее за пределы Италии, ориентировочно - в Тунис.

Стоимость яхты оценивается в сумму от 700 тысяч до одного миллиона евро. В марте 2022 года ее конфисковали. Это произошло после того, как Россия напала на Украину. Тогда олигарх подвергся санкциям. Яхта была пришвартована в порту Ольбии. Однако за несколько часов до того, как удалось доказать, что ее владелец российский богач - она исчезла.

Отметим, что это первый случай в Италии, когда россиянину удалось избежать санкции ЕС, имея замороженные активы в стране. В полиции подозревают, что сам Мазепин мог вернуться в Россию.

Его состояние как миллиардера, владельца компании по производству минеральных удобрений - оценивается более чем в 800 миллионов долларов.