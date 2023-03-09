В Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії

Військовий трибунал Риму засудив офіцера військово-морських сил Італії Вальтера Бйота до 30 років ув'язнення. Він таємно співпрацював з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Як зазначає видання, прокуратура вимагала довічного ув'язнення для Бйота, але судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.
Варто зауважити, що такий термін Бйот отримав за передачу співробітнику посольства Росії в Італії секретних фактів та документів за гроші.
Зокрема, він надавав росіянам секретні документи НАТО, які були "дуже конфіденційними та один - цілком секретним".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині судитимуть росіянку за її відкриту підтримку війни РФ проти України.
Також ми писали, що у Німеччині затримали співробітника розвідки, який міг передавати росіянам секретну інформацію.
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