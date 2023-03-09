UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії

Ілюстративне фото: в Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військовий трибунал Риму засудив офіцера військово-морських сил Італії Вальтера Бйота до 30 років ув'язнення. Він таємно співпрацював з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як зазначає видання, прокуратура вимагала довічного ув'язнення для Бйота, але судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

Варто зауважити, що такий термін Бйот отримав за передачу співробітнику посольства Росії в Італії секретних фактів та документів за гроші.

Зокрема, він надавав росіянам секретні документи НАТО, які були "дуже конфіденційними та один - цілком секретним".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині судитимуть росіянку за її відкриту підтримку війни РФ проти України.

Також ми писали, що у Німеччині затримали співробітника розвідки, який міг передавати росіянам секретну інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяІталіяРимСуд