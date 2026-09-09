В Італії образилися, що їх не запросили на переговори щодо миру в Україні

Україні варто залучати до мирних ініціатив не лише Францію та Німеччину, а й інші ключові країни Європейського Союзу, зокрема Італію та Польщу.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Чому важливо залучати весь ЄС

За словами італійського урядовця, для досягнення справедливого миру необхідно орієнтуватися на весь Євросоюз, а не лише на окремі держави.

"Нам потрібен справедливий мир. Ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатися, не відправляючи наші війська. Європа може багато зробити, але я вважаю, що Зеленський також повинен дивитися не на окремі європейські держави, а на всі держави ЄС", - підкреслив Таяні.

Очільник МЗС Італії наголосив, що створення невеликих закритих груп для переговорів не дасть бажаного результату.

"Ініціативи невеликих груп не потрібні. Я кажу Зеленському, я даю йому пораду як друг України: найкраще залучати не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу", - заявив він під час виступу на пресбрифінгу у Федерації бізнесу штату Сан-Паулу (Fiesp).