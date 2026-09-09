В Італії образилися, що їх не запросили на переговори щодо миру в Україні
Україні варто залучати до мирних ініціатив не лише Францію та Німеччину, а й інші ключові країни Європейського Союзу, зокрема Італію та Польщу.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Чому важливо залучати весь ЄС
За словами італійського урядовця, для досягнення справедливого миру необхідно орієнтуватися на весь Євросоюз, а не лише на окремі держави.
"Нам потрібен справедливий мир. Ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатися, не відправляючи наші війська. Європа може багато зробити, але я вважаю, що Зеленський також повинен дивитися не на окремі європейські держави, а на всі держави ЄС", - підкреслив Таяні.
Очільник МЗС Італії наголосив, що створення невеликих закритих груп для переговорів не дасть бажаного результату.
"Ініціативи невеликих груп не потрібні. Я кажу Зеленському, я даю йому пораду як друг України: найкраще залучати не лише Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу", - заявив він під час виступу на пресбрифінгу у Федерації бізнесу штату Сан-Паулу (Fiesp).
Переговори щодо війни в Україні
Нагадаємо, що переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні може відновитися найближчим часом.
У дипломатичних колах зазначають, що сторони розглядають різні формати взаємодії, включаючи залучення нових міжнародних партнерів та повернення до тристоронніх консультацій.
Зокрема, у РФ заявили про збереження певної комунікації та припустили можливість зустрічі.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков зазначив, що допускають тристоронні переговори з Україною та США і назвали можливе місце їх проведення, підкресливши, що "певні контакти" між сторонами все ще зберігаються.
Водночас у Вашингтоні до перспектив відновлення діалогу ставляться стримано.
Оцінюючи шанси на дипломатичне врегулювання, держсекретар США Марко Рубіо застеріг, що переговори України та РФ можуть відновитися найближчими тижнями, оскільки американська сторона готує відповідний план, проте попереду залишається ще багато складної роботи.