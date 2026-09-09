В Италии обиделись, что их не пригласили на переговоры о мире в Украине

Украине следует привлекать к мирным инициативам не только Францию и Германию, но и другие ключевые страны Европейского Союза, включая Италию и Польшу.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Почему важно привлекать весь ЕС

По словам итальянского чиновника, для достижения справедливого мира необходимо ориентироваться на весь Евросоюз, а не только на отдельные государства.

"Нам нужен справедливый мир. Мы будем продолжать помогать Украине защищаться, не отправляя наши войска. Европа может многое сделать, но я считаю, что Зеленский также должен смотреть не на отдельные европейские государства, а на все государства ЕС", - подчеркнул Таяни.

Глава МИД Италии подчеркнул, что создание небольших закрытых групп для переговоров не даст желаемого результата.

"Инициативы небольших групп не нужны. Я говорю Зеленскому, я даю ему совет как друг Украины: лучше всего привлекать не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу", - заявил он, выступая на прессбрифинге в Федерации бизнеса штата Сан-Паулу (Fiesp).