Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Італія зацікавлена в Drone Deal: команди Зеленського і Мелоні обговорять угоду

18:57 15.04.2026 Ср
2 хв
Президент розповів про можливість нового рівня співпраці з Італією
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна та Італія опрацюють можливість підписання дронової угоди (Drone Deal). Рим уже висловив зацікавленість у таких домовленостях.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.

Глава української держави нагадав, що Україна розробила спеціальний формат угоди для партнерів - Drone Deal.

"Нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними. Ми пропонуємо об'єднати все це з можливостями партнерів", - уточнив Зеленський.

За його словами, важливо, що від Італії є інтерес до такої співпраці.

"Ми домовилися, що наші з Джорджією команди опрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що дві країни працюють, щоб збільшити взаємодію між оборонними секторами.

Drone Deal

Нагадаємо, першою країною, якій Україна запропонувала підписати Drone Deal, стали США.

На тлі дефіциту засобів протиповітряної оборони Київ запропонував Вашингтону модель обміну: українські системи захисту від БПЛА в обмін на американські засоби захисту від балістичних ракет.

За словами президента Володимира Зеленського, така угода дала б змогу Україні залучити додаткові кошти та системно закрити критичні потреби в ППО.

Як зазначається, незважаючи на виявлений інтерес з боку Дональда Трампа та військового керівництва США, остаточного рішення щодо реалізації проєкту поки що немає.

