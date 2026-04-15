Італія зацікавлена в Drone Deal: команди Зеленського і Мелоні обговорять угоду

Глава української держави нагадав, що Україна розробила спеціальний формат угоди для партнерів - Drone Deal.

"Нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними. Ми пропонуємо об'єднати все це з можливостями партнерів", - уточнив Зеленський.

За його словами, важливо, що від Італії є інтерес до такої співпраці.

"Ми домовилися, що наші з Джорджією команди опрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що дві країни працюють, щоб збільшити взаємодію між оборонними секторами.

Drone Deal

Нагадаємо, першою країною, якій Україна запропонувала підписати Drone Deal, стали США.

На тлі дефіциту засобів протиповітряної оборони Київ запропонував Вашингтону модель обміну: українські системи захисту від БПЛА в обмін на американські засоби захисту від балістичних ракет.