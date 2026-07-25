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Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства

18:16 25.07.2026 Сб
2 хв
Постраждала історична будівля, що понад 100 років тому була італійським консульством
aimg Валерія Абабіна
Фото: Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Херсон (facebook.com/italyinukraine)

Внаслідок російської ранкової атаки на Херсон загинула одна людина, двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост посольства Італії в Україні у Facebook.

Російська атака на Херсон вранці цього дня забрала життя однієї людини і залишила двох людей із серйозними травмами.

Одним із об'єктів удару стала історична резиденція, у якій розташовувалося посольство Італії з 1906 по 1918 рік.

Реакція італійського посла

Посол Італії Карло Формоза висловив близькість до української влади і населення. Він повторив офіційну позицію Італії щодо російської агресії.

Дипломат наголосив на тому, що щоденні удари Росії вбивають цивільних і руйнують культурну спадщину України.

"Головна будівля була пошкоджена і зазнала пожежі. Вона є свідченням не лише свободи початку 20-го століття, а й довготривалої дружби між Італією та Україною, солідарності з цією нацією ще до її незалежності", - зазначив посол.

Фото: Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Херсон (facebook.com/italyinukraine)

Він також підтвердив, що Італія продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.

"Сьогодні ми все ще стоїмо разом з Україною у пошуках справедливого та тривалого миру", - додав Формоза.

Нагадаємо, російські війська щодня обстрілюють Херсон та інші правобережні населені пункти.

Так, 8 липня російські окупанти двічі атакували безпілотниками авто та маршрутку у Корабельному районі Херсона. Тоді загинула жінка, ще дев'ятеро людей отримали поранення.

Наступного дня, 9 липня, окупанти вдень атакували маршрутку з пасажирами у центрі Херсона - постраждали восьмеро цивільних.

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ХерсонІталіяВійна в Україні