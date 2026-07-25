Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства

Російська атака на Херсон вранці цього дня забрала життя однієї людини і залишила двох людей із серйозними травмами.

Одним із об'єктів удару стала історична резиденція, у якій розташовувалося посольство Італії з 1906 по 1918 рік.

Реакція італійського посла

Посол Італії Карло Формоза висловив близькість до української влади і населення. Він повторив офіційну позицію Італії щодо російської агресії.

Дипломат наголосив на тому, що щоденні удари Росії вбивають цивільних і руйнують культурну спадщину України.

"Головна будівля була пошкоджена і зазнала пожежі. Вона є свідченням не лише свободи початку 20-го століття, а й довготривалої дружби між Італією та Україною, солідарності з цією нацією ще до її незалежності", - зазначив посол.

Фото: Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Херсон (facebook.com/italyinukraine)

Він також підтвердив, що Італія продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.

"Сьогодні ми все ще стоїмо разом з Україною у пошуках справедливого та тривалого миру", - додав Формоза.