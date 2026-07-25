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Италия осудила атаку РФ на Херсон, где под удар попало историческое здание посольства

18:16 25.07.2026 Сб
2 мин
Пострадало историческое здание, более 100 лет назад являвшееся итальянским консульством
aimg Валерия Абабина
Фото: Поврежденное здание в результате атаки РФ на Херсон (facebook.com/italyinukraine)

В результате российской утренней атаки на Херсон погиб один человек, двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Италии в Украине в Facebook.

Российская атака на Херсон утром этого дня унесла жизни одного человека и оставила двух человек с серьезными травмами.

Одним из объектов удара стала историческая резиденция, в которой размещалось посольство Италии с 1906 по 1918 год.

Реакция итальянского посла

Посол Италии Карло Формоза выразил близость к украинским властям и населению. Он повторил официальную позицию Италии по отношению к российской агрессии.

Дипломат отметил, что ежедневные удары России убивают гражданских и разрушают культурное наследие Украины.

"Главное здание было повреждено и подверглось пожару. Оно является свидетельством не только свободы начала 20-го века, но и долговременной дружбы между Италией и Украиной, солидарности с этой нацией еще до ее независимости", - отметил посол.

Фото: Поврежденное здание в результате атаки РФ на Херсон (facebook.com/italyinukraine)

Он также подтвердил, что Италия продолжает стоять бок о бок с Украиной.

"Сегодня мы все еще стоим вместе с Украиной в поисках справедливого и продолжительного мира", - добавил Формоза.

Напомним, российские войска каждый день обстреливают Херсон и другие правобережные населенные пункты.

Так, 8 июля российские кафиры дважды атаковали беспилотниками авто и маршрутку в Корабельном районе Херсона. Тогда погибла женщина, еще девять человек получили ранения.

На следующий день, 9 июля, кафиры днем атаковали маршрутку с пассажирами в центре Херсона - пострадали восемь гражданских.

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