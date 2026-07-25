Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства
Внаслідок російської ранкової атаки на Херсон загинула одна людина, двоє поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост посольства Італії в Україні у Facebook.
Російська атака на Херсон вранці цього дня забрала життя однієї людини і залишила двох людей із серйозними травмами.
Одним із об'єктів удару стала історична резиденція, у якій розташовувалося посольство Італії з 1906 по 1918 рік.
Реакція італійського посла
Посол Італії Карло Формоза висловив близькість до української влади і населення. Він повторив офіційну позицію Італії щодо російської агресії.
Дипломат наголосив на тому, що щоденні удари Росії вбивають цивільних і руйнують культурну спадщину України.
"Головна будівля була пошкоджена і зазнала пожежі. Вона є свідченням не лише свободи початку 20-го століття, а й довготривалої дружби між Італією та Україною, солідарності з цією нацією ще до її незалежності", - зазначив посол.
Фото: Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Херсон (facebook.com/italyinukraine)
Він також підтвердив, що Італія продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.
"Сьогодні ми все ще стоїмо разом з Україною у пошуках справедливого та тривалого миру", - додав Формоза.
Нагадаємо, російські війська щодня обстрілюють Херсон та інші правобережні населені пункти.
Так, 8 липня російські окупанти двічі атакували безпілотниками авто та маршрутку у Корабельному районі Херсона. Тоді загинула жінка, ще дев'ятеро людей отримали поранення.
Наступного дня, 9 липня, окупанти вдень атакували маршрутку з пасажирами у центрі Херсона - постраждали восьмеро цивільних.