Италия осудила атаку РФ на Херсон, где под удар попало историческое здание посольства
В результате российской утренней атаки на Херсон погиб один человек, двое ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Италии в Украине в Facebook.
Российская атака на Херсон утром этого дня унесла жизни одного человека и оставила двух человек с серьезными травмами.
Одним из объектов удара стала историческая резиденция, в которой размещалось посольство Италии с 1906 по 1918 год.
Реакция итальянского посла
Посол Италии Карло Формоза выразил близость к украинским властям и населению. Он повторил официальную позицию Италии по отношению к российской агрессии.
Дипломат отметил, что ежедневные удары России убивают гражданских и разрушают культурное наследие Украины.
"Главное здание было повреждено и подверглось пожару. Оно является свидетельством не только свободы начала 20-го века, но и долговременной дружбы между Италией и Украиной, солидарности с этой нацией еще до ее независимости", - отметил посол.
Фото: Поврежденное здание в результате атаки РФ на Херсон (facebook.com/italyinukraine)
Он также подтвердил, что Италия продолжает стоять бок о бок с Украиной.
"Сегодня мы все еще стоим вместе с Украиной в поисках справедливого и продолжительного мира", - добавил Формоза.
Напомним, российские войска каждый день обстреливают Херсон и другие правобережные населенные пункты.
Так, 8 июля российские кафиры дважды атаковали беспилотниками авто и маршрутку в Корабельном районе Херсона. Тогда погибла женщина, еще девять человек получили ранения.
На следующий день, 9 июля, кафиры днем атаковали маршрутку с пассажирами в центре Херсона - пострадали восемь гражданских.