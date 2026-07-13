Італія закликає будувати новий механізм оборони Європи разом із Україною

Нова модель європейської безпеки може об'єднати не лише держави ЄС, а й Україну, Велику Британію, Туреччину та інші країни континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Türkiye Today .

Нова архітектура оборони

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що довгострокова безпекова система Європи не повинна обмежуватися рамками Європейського союзу. Він зазначив, що майбутня модель оборонної співпраці має охоплювати весь континент та включати держави, які не входять до ЄС.

За словами голови італійського оборонного відомства, партнерами у новій архітектурі безпеки мають стати Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Молдова, країни Західних Балкан, Туреччина та Україна.

"Довгостроковою відповіддю має стати перспектива посилення оборони, яка не обмежується лише кордонами ЄС, а є справді континентальною і передбачає партнерство з Великобританією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною", - наголосив Крозетто.

Чому Європі потрібно змінювати підхід

На думку міністра, європейським урядам необхідно відмовитись від колишнього підходу до оборонного планування, розрахованого на десятиліття вперед.

Він зазначив, що військово-політична обстановка змінюється надто швидко, тому розвиток оборонних можливостей має враховувати нові виклики.

"Уряди більше не можуть обмежуватися плануванням можливостей, які будуть доступні через десять чи п'ятнадцять років, коли ситуація повністю зміниться", - заявив міністр.

Крозетто також звернув увагу на можливе поступове скорочення військової присутності США в Європі через усунення стратегічних пріоритетів Вашингтона до Індо-Тихоокеанського регіону.

За його словами, європейським країнам необхідно заздалегідь враховувати такий сценарій для формування власної оборонної політики.

Які пріоритети визначила Італія

Заяви міністра ґрунтуються на новому стратегічному документі Міністерства оборони Італії, який визначає основні напрямки розвитку збройних сил на бюджетний період 2027-2029 років.

У документі серед ключових завдань названо розвиток супутникового зв'язку, посилення захисту підводної критичної інфраструктури, підвищення рівня кібербезпеки та протидію інформаційним загрозам.

Крім того, Крозетто виступив з ініціативою створити національний та загальноєвропейський центр боротьби з гібридними погрозами.

"Потрібно створити національний та європейський центр протидії гібридній війні", - заявив він.

За словами міністра, така структура дозволить союзникам ефективніше обмінюватися інформацією та координувати дії у протидії кібератакам, дезінформації, пропаганді та іншим елементам гібридної війни.