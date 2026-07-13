Италия призывает строить новый механизм обороны Европы вместе с Украиной

Новая модель европейской безопасности может объединить не только государства ЕС, но и Украину, Великобританию, Турцию и другие страны континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Türkiye Today .

Новая архитектура обороны

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что долгосрочная система безопасности Европы не должна ограничиваться рамками Европейского союза. Он отметил, что будущая модель оборонного сотрудничества должна охватывать весь континент и включать государства, не входящие в ЕС.

По словам главы итальянского оборонного ведомства, партнерами в новой архитектуре безопасности должны стать Великобритания, Норвегия, Швейцария, Молдова, страны Западных Балкан, Турция и Украина.

"Долгосрочным ответом должна стать перспектива усиления обороны, которая не ограничивается только границами ЕС, а является действительно континентальной и предусматривает партнерство с Великобританией, Норвегией, Швейцарией, Молдовой, странами Западных Балкан, Турцией и Украиной", — подчеркнул Крозетто.

Почему Европе нужно менять подход

По мнению министра, европейским правительствам необходимо отказаться от прежнего подхода к оборонному планированию, рассчитанному на десятилетия вперед.

Он отметил, что военно-политическая обстановка меняется слишком быстро, поэтому развитие оборонных возможностей должно учитывать новые вызовы.

"Правительства больше не могут ограничиваться планированием возможностей, которые будут доступны через десять или пятнадцать лет, когда ситуация полностью изменится", — заявил министр.

Крозетто также обратил внимание на возможное постепенное сокращение военного присутствия США в Европе из-за смещения стратегических приоритетов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион.

По его словам, европейским странам необходимо заранее учитывать такой сценарий при формировании собственной оборонной политики.

Какие приоритеты определила Италия

Заявления министра основаны на новом стратегическом документе Министерства обороны Италии, который определяет основные направления развития вооруженных сил на бюджетный период 2027-2029 годов.

В документе среди ключевых задач названы развитие спутниковой связи, усиление защиты подводной критической инфраструктуры, повышение уровня кибербезопасности и противодействие информационным угрозам.

Кроме того, Крозетто выступил с инициативой создать национальный и общеевропейский центр по борьбе с гибридными угрозами.

"Нужно создать национальный и европейский центр противодействия гибридной войне", — заявил он.

По словам министра, такая структура позволит союзникам эффективнее обмениваться информацией и координировать действия в противодействии кибератакам, дезинформации, пропаганде и другим элементам гибридной войны.