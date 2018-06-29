Италия заблокировала соглашение по итогам саммита ЕС

Итальянский премьер заявил, что членам Евросоюза следует сначала выполнить его требования по миграции

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отказался подписывать заявление стран Европейского союза по итогам саммита, пока не будут выполнены требования его страны по миграции. Об этом сообщает Reuters.

Так, по информации агентства, итальянский премьер заявил, что лидерам государств-членов ЕС стоит сначала выполнить его требования по вопросам миграции.

Отметим, на встрече стран Евросоюза 28 июня, помимо проблемы экономической миграции обсуждались вопросы обороны, безопасности и крушение рейса MH-17 на Донбассе.

Напомним, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, следующих в Западную Европу через Средиземное море. По его мнению, такие центры должны быть размещены на юге Ливии, в Нигере, Мали, Республике Чад и Судане, а ЕС должен финансировать мероприятия в Африке по сдерживанию неконтролируемой миграции в Европу.