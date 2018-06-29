Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Италия заблокировала соглашение по итогам саммита ЕС

НовостиПолитика    29.06.2018 - 02:31
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Итальянский премьер заявил, что членам Евросоюза следует сначала выполнить его требования по миграции

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отказался подписывать заявление стран Европейского союза по итогам саммита, пока не будут выполнены требования его страны по миграции. Об этом сообщает Reuters.

Так, по информации агентства, итальянский премьер заявил, что лидерам государств-членов ЕС стоит сначала выполнить его требования по вопросам миграции.

Отметим, на встрече стран Евросоюза 28 июня, помимо проблемы экономической миграции обсуждались вопросы обороны, безопасности и крушение рейса MH-17 на Донбассе.

Напомним, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, следующих в Западную Европу через Средиземное море. По его мнению, такие центры должны быть размещены на юге Ливии, в Нигере, Мали, Республике Чад и Судане, а ЕС должен финансировать мероприятия в Африке по сдерживанию неконтролируемой миграции в Европу.

 

В Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами Италия предложила ввести квоты на экономических мигрантов для стран ЕС
Теги публикации: Италия, Саммит ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь