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Интервью

Глава МВД Италии предлагает создавать центры для мигрантов в Африке

НовостиПолитика    26.06.2018 - 16:48
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)

По словам Сальвини, ЕС финансировать мероприятия в Африке по сдерживанию неконтролируемой миграции в Европу

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, следующих в Западную Европу через Средиземное море. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Приемные и идентификационные центры в Северной Африке должны быть созданы", - отметил Сальвини во время визита в Ливию, которая является главной отправной точкой для большинства мигрантов на пути в Европу через море.

Он добавил, что такие центры должны быть размещены на юге Ливии, в Нигере, Мали, Республике Чад и Судане, а ЕС должен финансировать мероприятия в Африке по сдерживанию неконтролируемой миграции в Европу.

Вместе с тем, отмечает издание, официальные власти Ливии, которые не полностью контролируют территорию страны, не желают создавать мигрантские центры.

Напомним, ранее правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на сигналы бедствия, которыми подаются.

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Теги публикации: Италия, Африка, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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