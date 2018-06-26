Глава МВД Италии предлагает создавать центры для мигрантов в Африке

По словам Сальвини, ЕС финансировать мероприятия в Африке по сдерживанию неконтролируемой миграции в Европу

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, следующих в Западную Европу через Средиземное море. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Приемные и идентификационные центры в Северной Африке должны быть созданы", - отметил Сальвини во время визита в Ливию, которая является главной отправной точкой для большинства мигрантов на пути в Европу через море.

Он добавил, что такие центры должны быть размещены на юге Ливии, в Нигере, Мали, Республике Чад и Судане, а ЕС должен финансировать мероприятия в Африке по сдерживанию неконтролируемой миграции в Европу.

Вместе с тем, отмечает издание, официальные власти Ливии, которые не полностью контролируют территорию страны, не желают создавать мигрантские центры.

Напомним, ранее правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на сигналы бедствия, которыми подаются.