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Італія заблокувала угоду за підсумками саміту ЄС

НовиниПолітика    29.06.2018 - 02:31
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Італійський прем'єр заявив, що членам Євросоюзу слід спочатку виконати його вимоги щодо міграції

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте відмовився підписувати заяву країн Європейського союзу за підсумками саміту, поки не будуть виконані вимоги його країни щодо міграції. Про це повідомляє Reuters.

Так, за інформацією агентства, італійський прем'єр заявив, що лідерам держав-членів ЄС варто спочатку виконати його вимоги з питань міграції.

Зазначимо, на зустрічі країн Євросоюзу 28 червня, крім проблеми економічної міграції обговорювалися питання оборони, безпеки та загибель рейсу MH-17 на Донбасі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні запропонував організовувати мігрантські центри в Африці, щоб зупинити потік шукачів притулку, які прямують до Західної Європи через Середземне море. На його думку, такі центри повинні бути розміщені на півдні Лівії, в Нігері, Малі, Республіці Чад та Судані, а ЄС повинен фінансувати заходи в Африці щодо стримування неконтрольованої міграції в Європу.

 

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Теги публікації: Італія, Саммит ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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