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Італія вже заморозила російські активи на 2,5 мільярда доларів

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Вівторок 04 липня 2023 16:38
Італія вже заморозила російські активи на 2,5 мільярда доларів Фото: Італія вже заморозила російські активи на 2,5 мільярда доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія заморозила активи Росії на 2,5 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані Центрального банку Італії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму щорічному звіті підрозділ Центрального банку Італії по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) повідомило, що цифру 2 мільярди євро (2,5 млрд доларів) було оновлено станом на кінець червня.

Директор UIF Енцо Серата уточнив, що в рамках режиму санкцій було заморожено фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язаних з 80 фізичними особами.

Серед активів РФ, які заморозили в Італії, - банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі.

Заморожування активів РФ

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу почали заморожувати російські активи. Офіційні представники нашої країни очікують, що ці активи будуть конфісковані та передані Україні.

Зокрема, таку ініціативу вже почали серйозно розглядати у США. 3 лютого генпрокурор Меррік Гарланд уперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.

При цьому до Конгресу США внесли законопроект, яким пропонується дозволити президенту Джо Байдену ініціювати передачу активів РФ нашій країні.

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