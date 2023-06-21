У Раді роз'яснили нову ініціативу конгресменів США щодо конфіскації активів Росії

В Конгрес США минулого тижня було внесено законопроект, який дозволить конфіскувати активи Росії на користь України. Такі повноваження хочуть надати президентові Джо Байдену.

Про це заявив голова комітету зовнішньої політики Верховної Ради Олександр Мережко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал парламенту.

За його словами, такий законопроект є безпрецедентним. Раніше в США обговорювали лише заморожування російських активів, але зараз там зосередили увагу на конфіскації та передачі їх Україні.

Мережко зазначив, що це є метою нового законопроекту, який підготували члени Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій.

"Наприклад, цей законопроект дасть змогу президенту США конфіскувати та передавати активи РФ у США, наприклад, кошти російського Центрального банку, а також інші так звані суверенні чи державні кошти Росії", - уточнив нардеп.

Ініціатива конгресменів

Нагадаємо, 15 червня американські конгресмени представили законопроект, яким передбачається дозволити використання заморожених активів Росії для допомоги Україні у відновленні.

Президент Володимир Зеленський того ж дня відреагував на таку ініціативу. Він наголосив, що у разі ухвалення законопроекту вдасться досягти важливої мети - втративши свої гроші, окупанти відчують, що таке втрата.

При цьому США вже раніше дозволяли передати активи російського олігарха Україні. Як зазначив генпрокурор США Меррік Гарленд, "подібний крок явно не буде останнім".