Италия уже заморозила российские активы на 2,5 миллиарда долларов
Италия заморозила активы России на 2,5 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В своем ежегодном отчете подразделение Центрального банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в 2 миллиарда евро (2,5 млрд долларов) была обновлена по состоянию на конец июня.
Директор UIF Энцо Серата уточнил, что в рамках режима санкций были заморожены финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 физическими лицами
Среди активов РФ, которые заморозили в Италии, - банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили.
Замораживание активов РФ
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада начали замораживать российские активы. Официальные представители нашей страны ожидают, что эти активы будут конфискованы и переданы Украине.
В частности, такую инициативу уже начали всерьез рассматривать в США. 3 февраля генпрокурор Меррик Гарланд впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине.
При этом в Конгресс США внесли законопроект, которым предлагается разрешить президенту Джо Байдену инициировать передачу активов РФ нашей стране.
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