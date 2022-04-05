UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия высылает 30 российских дипломатов

Фото: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что правительство страны приняло решение выслать 30 российских дипломатов по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Секретарь Министерства иностранных дел Этторе Секи вызвал сегодня утром посла РФ в Италии Сергея Разова в Фарнезину по моему поручению, чтобы уведомить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, работающих в посольстве, как "персон нон грата", - заявил Ди Майо.

Он подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов принято по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами.

"Высылка дипломатов РФ была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны РФ", - пояснил министр.

Напомним, сегодня Дания объявила, что высылает 15 российских дипломатов.

Война в Украине продолжается уже 41 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияРоссийская Федерация