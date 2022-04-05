Италия высылает 30 российских дипломатов

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что правительство страны приняло решение выслать 30 российских дипломатов по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Секретарь Министерства иностранных дел Этторе Секи вызвал сегодня утром посла РФ в Италии Сергея Разова в Фарнезину по моему поручению, чтобы уведомить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, работающих в посольстве, как "персон нон грата", - заявил Ди Майо.

Он подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов принято по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами.

"Высылка дипломатов РФ была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны РФ", - пояснил министр.