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Італія висилає 30 російських дипломатів

Фото: глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив, що уряд країни прийняв рішення вислати 30 російських дипломатів з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Секретар Міністерства закордонних справ Етторе Секі викликав сьогодні вранці посла РФ в Італії Сергія Разова в Фарнезіну за моїм дорученням, щоб повідомити його про рішення італійського уряду вислати 30 російських дипломатів, що працюють в посольстві, як "персон нон грата", - заявив Ді Майо.

Він підкреслив, що рішення про висилку російських дипломатів прийнято за погодженням з іншими європейськими та атлантичними партнерами.

"Висилка дипломатів РФ була необхідна з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла в результаті необґрунтованої агресії проти України з боку РФ", - пояснив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Данія оголосила, що висилає 15 російських дипломатів.

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