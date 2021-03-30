Италия введет обязательный пятидневный карантин для въезда в страну, - СМИ

Италия введет обязательный пятидневный карантин для всех, кто прибывает из других стран Европейского Союза. 30 марта министр здравоохранения страны Роберто Сперанца должен подписать соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на собственные источники.

Путешественникам нужно будет сдать тест на COVID-19 перед въездом в страну, а также после окончания пятидневного карантина. Аналогичный карантин уже предусмотрен для всех стран, не входящих в ЕС и Шенгенской зоны.