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Італія запровадить обов'язковий п'ятиденний карантин для в'їзду в країну, - ЗМІ

Автор: Андрій Василюк

Італія запровадить обов'язковий п'ятиденний карантин для всіх, хто прибуває з інших країн Європейського Союзу. 30 березня міністр охорони здоров’я країни Роберто Сперанца має підписати відповідне розпорядження.

Про це повідомляє агентство ANSA з посиланням на власні джерела.

Мандрівникам потрібно буде здати тест на COVID-19 перед в'їздом в країну, а також після закінчення п'ятиденного карантину.

Аналогічний карантин вже передбачений для всіх країн, що не входять до ЄС та Шенгенської зони.

Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові карантинні обмеження, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зазначив, що нові заходи щодо коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею інфекції" через рік після початку пандемії.

Зазначимо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та його дружина Марія Серенелла Каппелло 30 березня отримали перші дози COVID-вакцини AstraZeneca. Наразі Італія планує активізувати свою кампанію з вакцинації.

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