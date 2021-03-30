Италия введет обязательный пятидневный карантин для въезда в страну, - СМИ
Италия введет обязательный пятидневный карантин для всех, кто прибывает из других стран Европейского Союза. 30 марта министр здравоохранения страны Роберто Сперанца должен подписать соответствующее распоряжение.
Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на собственные источники.
Путешественникам нужно будет сдать тест на COVID-19 перед въездом в страну, а также после окончания пятидневного карантина.
Аналогичный карантин уже предусмотрен для всех стран, не входящих в ЕС и Шенгенской зоны.
Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.
Министерство здравоохранения заявило, что целью мероприятий является снижение количества случаев коронавируса.
Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что новые меры относительно коронавируса "необходимы", поскольку "к сожалению, мы сталкиваемся с новой волной инфекции" через год после начала пандемии.
Отметим, премьер-министр Италии Марио Драги и его жена Мария Серенелла Каппелло 30 марта получили первые дозы COVID-вакцины AstraZeneca. Италия планирует активизировать свою кампанию по вакцинации.