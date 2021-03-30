Італія запровадить обов'язковий п'ятиденний карантин для в'їзду в країну, - ЗМІ

Фото: в Італії можуть змінити правила в'їзду в країну (GettyImages)

Італія запровадить обов'язковий п'ятиденний карантин для всіх, хто прибуває з інших країн Європейського Союзу. 30 березня міністр охорони здоров’я країни Роберто Сперанца має підписати відповідне розпорядження.

Про це повідомляє агентство ANSA з посиланням на власні джерела.

Мандрівникам потрібно буде здати тест на COVID-19 перед в'їздом в країну, а також після закінчення п'ятиденного карантину. Аналогічний карантин вже передбачений для всіх країн, що не входять до ЄС та Шенгенської зони.