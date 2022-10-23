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Італія вперше за 50 років цілий тиждень не імпортувала газ з РФ

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Рим, Неділя 23 жовтня 2022 20:26
Італія вперше за 50 років цілий тиждень не імпортувала газ з РФ Фото: Італія вже тиждень не імпортувала російський газ (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Італія вперше майже за 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI) .

"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", - зазначив аналітик ISPI Маттео Вілла.

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" пригрозив зупинити постачання газу до європейських країн, де вони ще тривають, якщо Євросоюз запровадить обмеження ціни.

В Офісі президента України очікують, що у дев'ятому пакеті санкцій проти Росії буде обмежено ціну на російський газ або введено заборону на його експорт.

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