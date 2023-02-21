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Італія вивчає можливість передачі України додаткового ППО, але не літаків, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Італія розглядає можливість поставки додаткового ППО для України, проте питання передачі літаків поки що не стоїть на порядку денному.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

Вона підкреслила, що на столі немає плану для Італії щодо відправлення військових літаків в Україну.

"Це рішення має бути ухвалено разом із міжнародними партнерами", - заявила прем'єр.

Мелоні заявила, що Італія розглядає можливість постачання додаткових систем протиповітряної оборони, крім SAMP/T-MAMBA, над якими вона працювала разом із Францією.

При цьому вона додала, що Італія не буде вагатися у своїй підтримці України.

"Італія надасть будь-яку можливу допомогу, щоб створити умови для переговорів, але до тих пір вона буде надавати будь-яку військову, фінансову і цивільну підтримку. Ті, хто підтримує Україну, навіть у військовий спосіб, - це ті, хто працює на благо світу", - заявила прем'єр Італії.

Нагадаємо, прем'єр Італії Джорджія Мелоні прибула до Києва із робочим візитом.

За даними італійських ЗМІ, Мелоні сьогодні оголосить новий пакет військової допомоги України.

Раніше повідомлялося, що Італія може відправити п'ять винищувачів Україні , якщо не буде першою серед країн.

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