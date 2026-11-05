UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

Італія вимагає від ЄС навести лад у переговорах щодо України

16:55 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала Європейський Союз чітко визначити переговірників щодо України, щоб уникнути хаосу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У листі до президента Європейської ради Антоніо Кошти Мелоні наголосила, що нинішній підхід із залученням багатьох різних форматів та представників підриває довіру до ЄС.

Вона закликала обговорити це питання на неформальному саміті в Дубліні, а остаточне рішення ухвалити під час зустрічі лідерів у грудні.

"Проєктуючи образ Європи, яка діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче продовження цієї війни", - написала вона.

Протягом останніх тижнів радники з безпеки з Франції, Німеччини та Британії брали участь у зустрічах з американськими та українськими посадовцями, а також проводили переговори в Осло та Брюсселі.

Окрім того, президент Фінляндії та прем'єр Норвегії проводили телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Мелоні, подібні дубльовані ініціативи не допомагають зупинити агресію, тому блок має раз і назавжди вирішити, хто саме і з яким мандатом представлятиме ЄС за столом переговорів.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося про ймовірність першої з 2019 року особистої зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, до переговорів щодо якої планували долучитися й США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзПрем'єр-міністрІталіяМирні переговориВійна в Україні