У листі до президента Європейської ради Антоніо Кошти Мелоні наголосила, що нинішній підхід із залученням багатьох різних форматів та представників підриває довіру до ЄС.

Вона закликала обговорити це питання на неформальному саміті в Дубліні, а остаточне рішення ухвалити під час зустрічі лідерів у грудні.

"Проєктуючи образ Європи, яка діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче продовження цієї війни", - написала вона.

Протягом останніх тижнів радники з безпеки з Франції, Німеччини та Британії брали участь у зустрічах з американськими та українськими посадовцями, а також проводили переговори в Осло та Брюсселі.

Окрім того, президент Фінляндії та прем'єр Норвегії проводили телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Мелоні, подібні дубльовані ініціативи не допомагають зупинити агресію, тому блок має раз і назавжди вирішити, хто саме і з яким мандатом представлятиме ЄС за столом переговорів.