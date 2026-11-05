Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала Европейский Союз четко определить переговорщиков по Украине, чтобы избежать хаоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В письме к президенту Европейского совета Антонио Средства Мелони подчеркнула, что нынешний подход с привлечением многих разных форматов и представителей подрывает доверие к ЕС.
Она призвала обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине, а окончательное решение было принято во время встречи лидеров в декабре.
"Проектируя нескоординированно образ Европы, мы просто играем на руку тем, кто хочет продолжения этой войны", - написала она.
В последние недели советники по безопасности из Франции, Германии и Британии принимали участие во встречах с американскими и украинскими должностными лицами, а также проводили переговоры в Осло и Брюсселе.
Кроме того, президент Финляндии и премьер Норвегии проводили телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
По словам Мэлони, подобные дублированные инициативы не помогают остановить агрессию, поэтому блок должен раз и навсегда решить, кто именно и с каким мандатом будет представлять ЕС за столом переговоров.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны против Украины после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось о вероятности первой с 2019 года личной встречи Зеленского и Путина в Турции, к переговорам по которой планировали присоединиться и США.