Італія використовуватиме головування в G7 для посилення підтримки України, - Reuters

Зазначається, що Італія головуватиме у "Великій сімці", до якої також входять США, Японія, Німеччина, Німеччина, Велика Британія, Франція та Канада, упродовж 2024 року і проведе саміт у червні.

Також джерело видання повідомило, що основними питаннями на порядку денному лідерів G7 стануть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект.

"Як і під час двох останніх головувань у G7, війна в Україні також буде важливим фактором", - пише Reuters.

Путін багато втратив після початку війни в Україні

Видання вказує, що колись тверда підтримка України з боку Заходу під час війни, схоже, останніми місяцями похитнулася на тлі політичних розбіжностей у Вашингтоні та Брюсселі, які затримали постачання такої необхідної зброї та фінансування.

Однак джерело повідомило, що лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони, як і раніше, повністю прихильні Києву і не можуть ризикувати, проявляючи ознаки слабкості через два роки після того, як Росія вторглася в Україну.

"Ми повинні змінити думку про Україну", - сказало джерело, додавши, що російський диктатор Володимир Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні від США

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті Конгресу США розгорілася "політична війна" між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

Також повідомлялося, що 12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.