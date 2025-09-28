Італія виграла п’ятий ЧС з волейболу: історична перемога над Болгарією

Як минув фінал

У першому сеті Італія здобула перемогу 25:21, хоча Болгарія кілька разів скорочувала відставання. У другій партії чинні чемпіони світу діяли ще впевненіше й виграли з різницею у вісім очок – 25:17.

Третій сет завершився на користь Болгарії – 25:17. Однак переломити хід матчу суперники не змогли: Італія розгромно виграла четверту партію – 25:10 і оформила підсумкову перемогу 3:1.

Найрезультативнішим гравцем фіналу став Александр Ніколов (23 очки), у складі Італії найбільше набрав Юрі Романо (22).

Шлях команд до фіналу

Італія вийшла з групи з другого місця, поступившись Бельгії, але у плейоф не програла жодного сету до вирішального матчу. Команда здобула перемогу над Бельгією (3:0) та Польщею (3:0) у півфіналі.

Болгарія дійшла до фіналу без поразок, зокрема перемогла Чехію у чотирьох сетах у півфіналі.

Що означає перемога

Це п’ятий титул Італії на чемпіонатах світу і другий поспіль. У 1990-х італійці тричі поспіль вигравали турнір (1990, 1994, 1998).

Завдяки цій перемозі збірна Італії гарантувала собі участь у наступному чемпіонаті світу 2027 року, який прийматиме Польща.

Для Болгарії це друга поразка у фіналі ЧС в історії – вперше команда поступилася у 1970 році збірній НДР.