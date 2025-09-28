Італія виграла п’ятий ЧС з волейболу: історична перемога над Болгарією

Чоловіча збірна Італії з волейболу захистила титул чемпіона світу. У фіналі турніру італійці перемогли Болгарію з рахунком 3:1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
У першому сеті Італія здобула перемогу 25:21, хоча Болгарія кілька разів скорочувала відставання. У другій партії чинні чемпіони світу діяли ще впевненіше й виграли з різницею у вісім очок – 25:17.
Третій сет завершився на користь Болгарії – 25:17. Однак переломити хід матчу суперники не змогли: Італія розгромно виграла четверту партію – 25:10 і оформила підсумкову перемогу 3:1.
Найрезультативнішим гравцем фіналу став Александр Ніколов (23 очки), у складі Італії найбільше набрав Юрі Романо (22).
Італія вийшла з групи з другого місця, поступившись Бельгії, але у плейоф не програла жодного сету до вирішального матчу. Команда здобула перемогу над Бельгією (3:0) та Польщею (3:0) у півфіналі.
Болгарія дійшла до фіналу без поразок, зокрема перемогла Чехію у чотирьох сетах у півфіналі.
Це п’ятий титул Італії на чемпіонатах світу і другий поспіль. У 1990-х італійці тричі поспіль вигравали турнір (1990, 1994, 1998).
Завдяки цій перемозі збірна Італії гарантувала собі участь у наступному чемпіонаті світу 2027 року, який прийматиме Польща.
Для Болгарії це друга поразка у фіналі ЧС в історії – вперше команда поступилася у 1970 році збірній НДР.
Нагадаємо, що "бронзу" ЧС-2025 здобула волейбольна збірно Польщі.
