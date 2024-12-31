Італія виділяє 13 мільйонів євро на відновлення енергетики України

Зазначається, що рішення було ухвалене за дорученням міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Італії, цей внесок є одним із найбільших серед країн-донорів та має на меті стабілізувати електропостачання для мільйонів українців, які переживають важкі часи війни.

В Італії підкреслили, що ця підтримка є важливим кроком у зусиллях із відновлення енергетичних систем, які зазнали серйозних пошкоджень внаслідок численних атак російських військ.

"Внесок Італії - один з найбільших внесків однієї країни - допоможе стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українців у цей складний час", - йдеться у заяві МЗС країни.

Також повідомляється, що Фонд підтримки енергетики України продовжує ефективно працювати, оскільки атаки РФ на енергетичні об'єкти України тривають.

"Пожертва Італії є знаком глобальної солідарності та підкреслює безсумнівну важливість Фонду у наданні своєчасної та ефективної допомоги енергетичному сектору України", - наголосили в італійському відомстві.

Допомога Італії Україні

З моменту початку повномасштабної війни Італія стала одним із ключових партнерів України в Європі, постійно надаючи не лише фінансову, але й технічну підтримку.

Італія долучилася до постачання Україні оборонного обладнання, включаючи системи ППО, артилерійські установки та бронетехніку.

Також італійський уряд виділив значні ресурси для підтримки українських біженців, які прибули до країни. Країна створила програми соціальної адаптації та інтеграції.

Італія допомагає Україні відновлювати критичну інфраструктуру, а також школи, лікарні та інші об’єкти соціального значення, пошкоджені у результаті російських обстрілів.