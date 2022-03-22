Италия установит LNG-терминалы на 10 млрд кубометров для отказа от российского газа

Италия планирует установить две плавучие установки для хранения и регазификации (FSRU) для увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) в рамках планов по сокращению зависимости от российского газа. Установки, совокупная мощность которых составит более 10 млрд кубометров, будут расположены в Тирренском море и, возможно, в Адриатическом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источника, знакомого с вопросом, установки будут расположены рядом с существующей трубопроводной инфраструктурой.

Рим ежегодно импортирует около 30 миллиардов кубометров газа из России, что составляет около 40% всего импорта газа, и стремится диверсифицировать свои поставки энергоносителей в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Министр экологического перехода Роберто Чинголани заявил в этом месяце, что для полной замены российского импорта потребуется не менее трех лет, но сказал, что 20 млрд кубометров можно заменить в "ближайшей и среднесрочной перспективе" за счет мер, включая использование большего количества СПГ.

Италия стремится увеличить импорт СПГ с таких рынков, как Катар, США и Мозамбик, но в настоящее время у нее всего три завода СПГ, на долю которых приходится около 20% ежедневного импорта.

Энергетическая группа Eni, у которой есть собственный обширный портфель СПГ, и газовая компания Snam, управляющая газотранспортной сетью Италии, оказывают помощь правительству.

Установка FSRU быстрее, чем строительство стационарных терминалов, но спрос на суда резко вырос, поскольку правительства по всей Европе изо всех сил пытаются найти быстрые способы обеспечения большего количества грузов СПГ.

Голландский сетевой оператор Gasunie ведет переговоры с Германией об использовании FSRU в портовом городе Брунсбюттель, в то время как Нидерланды, Бельгия и Турция, как сообщается, тестируют рынок.

"У правительств есть амбиции ввести в Европу дополнительные регазификационные мощности. Этой зимой мы увидим еще 6 FSRU", - сказал источник в отрасли.