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Італія встановить LNG-термінали на 10 млрд кубометрів для відмови від російського газу

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Рим, Вівторок 22 березня 2022 17:27
Італія встановить LNG-термінали на 10 млрд кубометрів для відмови від російського газу Фото: Італія поставить LNG-термінали на 10 млрд кубометрів в рамках відмови від російського газу (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Італія планує встановити дві плавучі установки для зберігання та регазифікації (FSRU) для збільшення імпорту зрідженого природного газу (СПГ) в рамках планів щодо скорочення залежності від російського газу. Установки, сукупна потужність яких складе більше 10 млрд кубометрів, будуть розташовані в Тірренському морі і, можливо, в Адріатичному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела, знайомого з питанням, установки будуть розташовані поруч з існуючою трубопровідною інфраструктурою.

Рим щорічно імпортує близько 30 мільярдів кубометрів газу з Росії, що становить близько 40% всього імпорту газу, і прагне диверсифікувати свої поставки енергоносіїв у відповідь на вторгнення Москви в Україну.

Міністр екологічного переходу Роберто Чинголані заявив в цьому місяці, що для повної заміни російського імпорту буде потрібно не менше трьох років, але сказав, що 20 млрд кубометрів можна замінити в "найближчій і середньостроковій перспективі" за рахунок заходів, включаючи використання більшої кількості СПГ.

Італія прагне збільшити імпорт СПГ з таких ринків, як Катар, США і Мозамбік, але в даний час у неї всього три заводи СПГ, на частку яких припадає близько 20% щоденного імпорту.

Енергетична група Eni, у якої є власний великий портфель СПГ, і газова компанія Snam, що управляє газотранспортною мережею Італії, надають допомогу уряду.

Встановлення FSRU швидше, ніж будівництво стаціонарних терміналів, але попит на судна різко зріс, оскільки уряди по всій Європі намагаються знайти швидкі способи забезпечення більшої кількості вантажів СПГ.

Голландський мережевий оператор Gasunie веде переговори з Німеччиною про використання FSRU в портовому місті Брунсбюттель, в той час як Нідерланди, Бельгія і Туреччина, як повідомляється, тестують ринок.

"У урядів є амбіції ввести в Європу додаткові регазифікаційні потужності. Цієї зими ми побачимо ще 6 FSRU", - сказало джерело в галузі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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