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Италия усилила охрану границы из-за инцидента с мигрантами

Новости » Политика    21.10.2018 - 16:10
Фото: италийская полиция (facebook.com/poliziadistato.it)
Фото: италийская полиция (facebook.com/poliziadistato.it)

Инцидент между странами произошел из-за возвращения Францией мигрантов

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини приказал усилить охрану на границе с Францией, из-за спора с французскими властями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сальвини в Twitter.

Отмечается, что Сальвини направил отряды полиции в Клавьере, альпийский муниципалитет, который граничит с Францией, ссылаясь на спор с французскими властями из-за возвращения мигрантов в Италию.

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", - написал Сальвини.

Кроме того, перед этим Сальвини опубликовал видео, на котором французская полиция высаживает предполагаемых нелегалов на итальянской стороне границы в Клавьере, а затем уезжает. Сальвини попросил объяснений от президента Франции Эммануэля Макрона по поводу данного инцидента.

Французская сторона заявила, что действия полиции были частью "обычных процедур", которые ранее согласовали французская и итальянская полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия может прекратить принимать авиарейсы из Европейского союза с мигрантами на борту. Соответствующее заявление появилось после публикации в СМИ информации, что власти Германии намерены начать отправлять чартерными рейсами в Италию мигрантов, которые попали в Евросоюз с итальянской территории.

Кроме того, в Италии 2 октября полиция арестовала мэра итальянского города Риаче Доменико Лукано за содействие нелегальной миграции в Европе. Лукано также обвиняют в нарушениях при распределении контрактов на переработку мусора.

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